Съемки триллера о кровавом серийном маньяке «Фишер» закончились в Москве

Фото: кадр из сериала “Фишер”

В Москве завершились съемки триллера про серийного маньяка-убийцу из СССР «Фишер». Картина основана на реальных событиях. Главные роли сыграли Иван Янковский и Александра Бортич, сообщает more.tv.

Действие разворачивается в 1986 году в Москве. На Рублёвском шоссе зверски убивают нескольких подростков, и группе следователей предстоит разобраться в деле, которое перевернёт их жизнь вверх дном.

«Фишер» будет многосерийной кинокартиной, состоящей из восьми эпизодов. Сериал сняли Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии». Премьера cостоится в 2022 году на платформе more.tv.

В ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Оззолапиня, Алексей Гришин и другие.

Напомним, Сергей Головкин по прозвищу Фишер с крайней жестокостью убил в Одинцовском районе Московской области 11 мальчиков-подростков. Большая часть преступлений совершалась в подвале его гаража в период с 1986 по 1992 годы. Фишер был приговорён к смертной казни и расстрелян в 1996 году.

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