Двухэтажный поезд будет курсировать между Москвой и Орском с 11 декабря Фото: Андрей АБРАМОВ

Двухэтажный поезд запустят между Москвой и Орском с 11 декабря. Об этом сообщили в телеграм-канале ОАО «РЖД».

Было решено продлить маршрут поезда, который до этого следовал Москва – Самара – Оренбург. Первый поезд до Орска отправится 11 декабря, а обратный состав в столицу выдвинется 13 декабря.

За счет нового подвижного состава и удобного расписания время в пути между Москвой и Орском сократится почти на восемь часов, отметили в РЖД. Поезд будет ходить ежедневно, останавливаться он будет в Рязани, Рузаевке, Сызрани, Самаре, Оренбурге и других городах. Время отправления: из Москвы в 17:16, с прибытием в Орск в 23:38 на следующие сутки; из Орска в 06:33 с прибытием в столицу на следующий день в 10:40.

В составе поезда будут курсировать двухэтажные вагоны с увеличенным габаритом и пневмоподвеской. Компания оборудовала их детскими купе, душевыми кабинами, кондиционерами с индивидуальной регулировкой температуры для каждого купе. Вагоны полностью обустроены для маломобильных пассажиров.

Как писал ранее KP.RU, двухэтажные поезда в 2023 году планируют запустить и в московском метро.