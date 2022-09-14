Учредителя стройфирмы обвинили в мошенничестве более чем на 450 млн рублей в отношении дольщиков в Москве

Учредителя строительной фирмы обвинили в мошенничестве по отношению к дольщикам на востоке Москвы Фото: Мария ЛЕНЦ

Учредителю строительной компании предъявили обвинение в совершении мошеннических действий в отношении дольщиков на востоке Москвы. С марта 2013 года по июль 2016-го он похитил у 30 участников долевого строительства МКД деньги. Общая сумма ущерба превысила 450 млн рублей, рассказали в СК России по Москве.

Под следствием оказался один из учредителей строительной фирмы. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, во время возведения многоквартирного дома по улице 2-я Владимирская в столице обманул людей.

В настоящее время фигуранта задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как писал ранее KP.RU, вопрос обманутых дольщиков в Москве помогают решить власти. Людям предлагают на выбор либо получение денежных компенсаций, либо квартиры в других ЖК, если застройщик заключает контракт с правительством.