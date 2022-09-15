Ефимов: В Москве растет объем выданной семейной ипотеки

Среди жителей столицы все больше тех, кто улучшает свои жилищные условия с помощью семейной ипотеки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди жителей столицы все больше тех, кто улучшает свои жилищные условия с помощью семейной ипотеки. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, этому способствуют низкая ставка и возможность совмещать льготные программы с рыночными. С января по июль этого года горожане оформили 11,2 тысячи таких льготных займов. Сумма получилась солидная - в целом 90,9 миллиарда рублей!

«За семь месяцев 2022 года число оформленных в столице семейных ипотечных кредитов увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года в два раза, а их сумма выросла в 2,4 раза, - отметил заммэра. - Доля столицы в общероссийском объеме выдачи семейных ипотек достигла 23,7 процента».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева объяснила, на чем основан повышенный интерес к покупке столичной недвижимости. Его обеспечивает активное строительство жилья.

«В январе – июле 2022 года в Москве было введено в эксплуатацию 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3,5 миллиона квадратных метров, или 55,8 процента, приходится на жилую площадь», - пояснила Багреева.

По ее мнению, с таким широким выбором различных вариантов для будущих новоселов можно справиться практически с любым спросом. К тому же благодаря льготным ипотечным программам собственная квартира для горожан становится реальностью, а вовсе не фантастикой.

«Кроме того, развитие социальной и городской инфраструктуры – строительство новых и реконструкция уже имеющихся поликлиник, школ, детских садов, спортивных объектов, расширение транспортной сети – делают привлекательными и комфортными для семейной жизни все районы Москвы», – добавила Багреева.

КОНКРЕТНО

За семь месяцев 2022 года по семейной ипотеке в Москве куплено всего 588 тысяч квадратных метров жилья. Его общая стоимость - 138 миллиардов рублей. Средневзвешенная ставка по кредиту в столице равна 4,1 процента. Это на 0,08 процентного пункта ниже средней ставки по России.

Детальную статистику ипотечных договоров приводит городской Департамент экономической политики и развития. На первом месте по оформленной семейной ипотеке в Москве - семьи с одним ребенком, которых уже 62 процента от всех выданных займов. С января по июль этого года они взяли 7,2 тысячи кредитов, или 64,7 процента от общего числа выданных за эти месяцы ипотек.

У семей с двумя детьми - около 2,5 тысячи кредитов (22,2 процента от общего числа). У семьей с тремя и более детьми - около тысячи кредитов (9,3 процента). Семьи с детьми-инвалидами оформили 415 кредитов (3,7 процента).