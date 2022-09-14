Московских автомобилистов предупредили о сильном тумане Фото: Евгения ОСТРАЯ

Московских автомобилистов предупредили о сильном тумане, который вечером 14 сентября опустится на регион. В Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности. Видимостью снизится до 200-700 метров.

Туман продержится до 9 утра 15 сентября. В четверг, по прогнозам синоптиков, ожидается, облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 9-11 градусов, а днем воздух прогреется до +15… +17 выше нуля, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Аналогичное предупреждение будет действовать в Тамбовской, Белгородской, Курской и Брянской областях. Следующий, «оранжевый», уровень опасности погоды объявили в Ярославской и Тверской областях, передает РИАМО.

В Мосприроде рассказали, когда в Москве начнется основной листопад. Он ожидается в конце сентября – начале октября, а закончится в конце первой декады октября, сообщает "Москва 24".