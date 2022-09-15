Редкие животные и коллекционные монеты: Стало известно, какие осенние выставки открылись в парках Москвы

Фото: предоставлено «Мосгорпарк»

«Посетить осенние фотовыставки можно до конца ноября. Тематика самая разнообразная. В парке “Дубки” горожане и туристы увидят снимки коллекционных монет с изображением редких животных. В зоне отдыха “Терлецкая дубрава” все желающие узнают, какие краснокнижные растения встречаются в Москве, а в “Сокольниках” и Парке Горького познакомятся с работой сотрудников благотворительных организаций и волонтеров», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

ЧТО И ГДЕ ПОКАЖУТ?

Парк Горького, Крымская набережная - выставка «Московские подвижники». Это фотопроект о сотрудниках благотворительных организаций, волонтерах, сестрах милосердия, врачах, ученых и простых жителях столицы, которые нашли свое призвание в том, чтобы помогать людям.

Срок - до 6 октября.

«Терлецкая дубрава», главная площадь - выставка «Из жизни зеленого мира». Она расскажет, как город защищает природное многообразие и какие краснокнижные растения можно встретить в парке.

Срок - до 30 сентября.

Усадьба Воронцово – фотовыставка «Времена года». Здесь можно посмотреть картины художников-пленэристов. Живописцы приходили туда в течение года и делали зарисовки. Разнообразие техник и сюжетов позволит по-новому взглянуть на привычные уголки парка. Срок - до 27 сентября в Итальянском саду. И там же с 1 по 30 ноября пройдет ежегодная фотовыставка, посвященная архитектуре и истории усадьбы.

Перовский парк - выставка «Путешествие в детство». Здесь можно увидеть изображения памятных монет Банка России, посвященных героям народных сказок, персонажам мультфильмов, детским писателям и художникам.

Срок - до 1 октября на главной аллее Перовского парка у входной арки. Редкие нумизматические экземпляры представлены также в Гончаровском парке (с 16 сентября по 31 октября) и в парке «Северное Тушино» (с 15 сентября по 31 октября).

Парк «Дубки» совместно с Банком России открывает фотовыставку «Драгоценный мир живой природы». На экспозиции под открытым небом посетители увидят изображения редких животных: амурского тигра, снежного барса, белоспинного альбатроса, дальневосточной черепахи и многих других. Их образы запечатлены на современных монетах как призыв к защите природного многообразия.

Срок - до 30 сентября на центральной площади парка.

«Сокольники» - выставка благотворительного фонда «Собаки, которые любят». Организация помогает бездомным животным и заботится о питомцах в приютах.

Срок – с 1 по 30 ноября.