Финалистами спартакиады «Моспром-2022» стали 1,2 тысячи человек

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Сотрудники промышленных предприятий и студенты технических вузов и колледжей столицы каждый год борются за звание лучших на спартакиаде «Моспром»-22. В этот раз отборочный этап проходил с середины июля по сентябрь. Имена тех, кто вышел в финал, стали известны 10 сентября. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в финале 24 сентября в «Лужниках» встретятся более 1,2 тысячи участников – представители 140 промышленных предприятий, студенты 18 технических вузов и шести колледжей.

«В этом сезоне на отборочных играх самым популярным видом спорта среди предприятий стал футбол, в него играли 600 человек, - отметил глава ведомства. - Для «Лиги вузов» фаворитом стал баскетбол 3х3, в котором состязались более 50 команд – свыше 240 участников».

По его словам, подготовкой сборных команд к соревнованиям многие компании занимались очень серьезно. К примеру, благодаря новому тренажёрному залу, открывшемуся на Московском нефтеперерабатывающем заводе в прошлом году, на тренировки стали ходить в 4,5 раза больше сотрудников. Сами занятия тоже стали проводиться на более высоком уровне. Производственный концерн «Алмаз-Антей» тоже не отстаёт. «Прокачку» его команды по волейболу возглавил кандидат в мастера спорта. А в компании «Аэроприбор-Восход» устраивают специальные спортивные выезды в дома отдыха в Сочи и Подмосковье. В некоторых сборных есть и настоящие фанаты соревнований. На машиностроительном предприятии «Гелиймаш» уже третий раз становится участником спартакиады ведущий конструктор, которому 75 лет. Он играет в настольный теннис. В прошлых сезонах спортсмен занимал первые места, сейчас стал третьим.