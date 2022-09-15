Мужа убитой в Новой Москве на прогулке с собакой женщины все-таки задержали

СК требует арестовать подозреваемого в убийстве жены в Новой Москве и его сообщников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых в убийстве женщины на прогулке с собакой на территории Новой Москвы. Одним из участников преступления стал 52-летний супруг погибшей, сообщает ГСУ СК России по столице.

Подозреваемых задержали, один из них является мужем погибшей. По одной из версий, мужчина пошел на преступление, чтобы завладеть имуществом супруги. Расследование продолжается.

Тело 50-летней женщины с огнестрельным ранением головы обнаружили вечером 5 сентября 2022 года недалеко от деревни Троица поселения Воронцовское (ТиНАО). По словам ее мужа, 52-летнего пенсионера МВД, убийство произошло во время прогулки с собакой в Новой Москве.

Якобы неизвестный сделал женщине замечание из-за отсутствия намордника у животного, а после выстрелил в нее и скрылся. Дома у супружеской пары провели обыск, полиция изъяла травматический пистолет и патроны.

В рамках предварительного следствия специалисты отработали весь жилой сектор, где проживала погибшая, а также изучили круг ее общения. Также были проведены исследования и судебные экспертизы. Выяснилось, что орудием преступления было короткоствольное огнестрельное нарезное оружие.