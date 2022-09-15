Два автомобиля попали в ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве

На внешней стороне ТТК (Гагаринский тоннель) в Москве произошла авария с участием двух автомобилей, сообщает московский Дептранс.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. В связи с ДТП движение в сторону Чурской эстакады осуществляется по трем полосам из четырех. На месте работают оперативные службы города.

Ранее KP.Ru сообщал о том, что водитель Renault выехал на встречку и влетел в грузовик Mercedes на «Малой бетонке» в Подмосковье. Погибли четыре человека, еще двое получили травмы. Уточняется, что ДТП произошло ночью в районе 71-го километра Московского малого кольца в Щелковском городском округе Московской области.