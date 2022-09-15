На северо-востоке Москвы снесли незаконный шиномонтаж

Около трехэтажного административного здания на Малой Ботанической улице появился сервис шиномонтажа Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время проверки Северо-Восточного округа столицы сотрудники Госинспекции по недвижимости заметили в Марфино самострой. Около трехэтажного административного здания на Малой Ботанической улице, 24А, строение 1 появился сервис шиномонтажа. Его площадь - 35 квадратных метров.

«Инспекторы установили, что пристройка находится на неоформленном участке и возведена без разрешительной документации, - сообщил Иван Бобров, начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. - Кроме того, пункт шиномонтажа примыкал к самовольно установленным воротам».

По его словам, обследование подтвердило незаконность увеличения площади здания и установку ограждения вокруг участка. Все, что на нем было сооружено, подлежало демонтажу. Сейчас стихийные постройки и ограда уже разобраны. Площадь здания привели в порядок согласно технической и разрешительной документации.