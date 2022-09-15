Раковина и бензобак: что пассажиры оставляли на вокзалах в Москве этим летом

Раковину и настенную карту Средней Азии забыли пассажиры на московских ЖД-вокзалах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На московских железнодорожных вокзалах летом пассажиры забыли 18,5 тыс. личных вещей. Среди них есть несколько необычных, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). Так, работники нашли раковину, бензобак и автомобильные номера, детскую коляску, а также настенную карту Средней Азии.

Лидером по забывчивым пассажирам стал Казанский вокзал. За лето здесь оставили 7,5 тыс. предметов.

Чаще всего пассажиры забывают обычные вещи: сумки, наушники, очки, зонты, зарядные устройства и телефоны, а также летние головные уборы – кепки, панамы и платки.

В пресс-службе перевозчика отметили, что оставленные на вокзалах вещи хранятся в течение полугода на складе забытых и невостребованных вещей. Потерянные документы, деньги и банковские карты сразу же после находки передают сотрудникам полиции.

Как писал ранее KP.RU, в столичном метро неизвестный забыл более 40 плюшевых утят.