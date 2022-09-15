Стали известны дата и место похорон главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

Главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище Фото: Артем КИЛЬКИН

Главного редактора «Комсомольской правды» и генерального директора одноименного закрытого акционерного сообщества Владимира Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Тело медиаменеджера доставят в столицу из Приморского края, сообщает радио «Комсомольская правда».

Его тело будет покоиться рядом с журналистами Сергеем Доренко, Андреем Стениным, Михаилом Зеленском и Анатолием Лысенко.

Как сообщал KP.RU, Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября от инсульта во время экспедиции по сбору информации о жизни исследователя Владимира Арсеньева на Дальнем Востоке. Ему было 68 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с его смертью. Он отметил, что журналист был талантливым публицистом и умным управленцем. По его словам, Сунгоркин перенес любовь к столице на страницы издания и сделал по-настоящему народную газету.

Напомним, Владимир Сунгоркин отдал работе в «Комсомольской правде» более 40 лет, занимая различные должности – от корреспондента до главного редактора. С 1999 года он один из первых перевел газету в таблоидный формат.

В декабре 2003 года Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии еженедельника «Новый взгляд» и журнала «Карьера». В 2018 году главного редактора «Комсомольской правды» удостоили звания залуженного журналиста РФ.