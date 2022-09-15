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Общество15 сентября 2022 8:45

Стали известны дата и место похорон главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

Главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище

Главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище

Фото: Артем КИЛЬКИН

Главного редактора «Комсомольской правды» и генерального директора одноименного закрытого акционерного сообщества Владимира Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Тело медиаменеджера доставят в столицу из Приморского края, сообщает радио «Комсомольская правда».

Его тело будет покоиться рядом с журналистами Сергеем Доренко, Андреем Стениным, Михаилом Зеленском и Анатолием Лысенко.

Как сообщал KP.RU, Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября от инсульта во время экспедиции по сбору информации о жизни исследователя Владимира Арсеньева на Дальнем Востоке. Ему было 68 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с его смертью. Он отметил, что журналист был талантливым публицистом и умным управленцем. По его словам, Сунгоркин перенес любовь к столице на страницы издания и сделал по-настоящему народную газету.

Напомним, Владимир Сунгоркин отдал работе в «Комсомольской правде» более 40 лет, занимая различные должности – от корреспондента до главного редактора. С 1999 года он один из первых перевел газету в таблоидный формат.

В декабре 2003 года Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии еженедельника «Новый взгляд» и журнала «Карьера». В 2018 году главного редактора «Комсомольской правды» удостоили звания залуженного журналиста РФ.