Бочкарёв: На перегоне «Варшавская» – «Каширская» Большого кольца метро заканчивается укладка рельсов

Бывшая Каховская линия метро после модернизации станет частью Большой кольцевой линии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На перегоне «Варшавская» – «Каширская» Большого кольца метро заканчивается укладка рельсов, сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

- Длина левого перегона составляет порядка 2,9 километра. На всем его протяжении полностью устроено верхнее строение пути – подрельсовое основание, рельсы, скрепления. Протяженность правого тоннеля – 2,4 километра, из них более двух километров уже завершено, – рассказал Андрей Бочкарёв.

Бывшая Каховская линия метро после модернизации станет частью Большой кольцевой линии. Два однопутных тоннеля между станциями «Варшавская» и «Каширская» были проложены в 1960-ые годы. Обновление верхнего строения пути проводится одновременно с реконструкцией двух станций для их последующего включения в состав БКЛ. На «Варшавской» и «Каширской» не только полностью обновят инженерные системы, но и изменят внешний облик станций. При этом исторические элементы декора сохранены и бережно отреставрированы.

- Станции отделывают современными прочными материалами, все исторические элементы оформления, такие как художественные панно, прошли реставрацию, их монтаж сейчас заканчивается, – рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов.

Ранее в состав Большой кольцевой линии метро вошла станция «Каховская». В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин запустили новый участок Большой кольцевой линии, на котором расположились 10 станций - от «Мневников» до «Каховской». Этот запуск стал своего рода рекордом: в московском метрополитене впервые с 1930-х годов было введено так много станций одновременно.

Большая кольцевая линия – самый крупный в мире проект в области метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на ней разместятся 31 станция и 3 электродепо. Уже сейчас 22 станции открыты для пассажиров. Московское Большое кольцо обгонит нынешнего рекордсмена среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, протянувшуюся на 57 километров. Для сравнения, действующая сейчас Кольцевая линия Московского метро в 3,5 раза меньше БКЛ. Ее длина - 19,4 километра, на ней расположены 12 станций. Планируется, что Большая кольцевая линия столичной подземки будет полностью открыта до конца 2022 года.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что к 2025 году в Москве построят еще 27 новых станций метро. Уже в этом году Москва сделает существенный прорыв в сфере транспорта. Кроме Большой кольцевой линии в столице завершается строительство Московских центральных диаметров.