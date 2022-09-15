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Происшествия15 сентября 2022 9:25

Работник картинг-клуба в Москве украл у работодателя гоночную машину и спрятал ее в кустах

Технику мужчина собирался перепродать
Мила ГЕНЬ
Сотрудник картинг-клуба в Москве украл у работодателя гоночную машину

Сотрудник картинг-клуба в Москве украл у работодателя гоночную машину

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сотрудник картинг-клуба в Москве украл у работодателя гоночную машину, чтобы потом её перепродать. Он пришел в организацию ночью, выкатил технику на улицу и на ней уехал в неизвестном направлении. Об этом пишет «МВД Медиа».

На утро владелец обнаружил пропажу и сообщил в полицию. Выяснилось, что к краже причастен 32-летний приезжий мужчина, сотрудник клуба. Его задержали через несколько дней во время патрулирования территории сотрудники ППСП.

Мужчина рассказал, что, украв машину, уехал на ней к себе домой и спрятал машину в кустах возле подъезда. Он собирался продать гоночную технику.

Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу. На предприимчивого похитителя завели уголовное дело. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Как писал ранее KP.RU, недавно бывший рабочий склада в Подольске попытался украсть с него 12 умных колонок. Мужчина оказался причастен также к краже 30 эпиляторов.