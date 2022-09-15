Режим работы эскалаторов изменился на 13 станциях метро Москвы

На 13 станциях столичного метро эскалаторы теперь работают и на спуск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московском метрополитене на 13 станциях поменяли режим работы эскалаторов. При строительстве на этих остановках подземки устанавливали лишь эскалаторы для подъема, для спуска пассажирам приходилось пользоваться лестницей. Теперь устройства работают в разных направлениях, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет о следующих станциях: «Крылатское» – западный вестибюль, «Молодежная» – восточный и западный вестибюли, «Красногвардейская», «Речной вокзал» — северный и южный вестибюли, «Царицыно» — южный и северный вестибюли, «Бульвар Рокоссовского», «Калужская» — северный и южный вестибюли, «Воробьевы горы» — южный вестибюль, «Бибирево», «Пражская» — северный вестибюль, «Тульская» — северный вестибюль, «Планерная» — выход № 2 и «Южная» — южный вестибюль.

Кроме того, на некоторых из станций установили дополнительные камеры видеонаблюдения и увеличили штат сотрудников, которые смотрят за безопасностью пассажиров. Уточняется, что в будущем режим работы эскалаторов могут изменить на других остановках метро.

Ранее KP.RU сообщал, что жители Москвы назвали «Маяковскую» самой красивой станцией метро, за нее проголосовали 18% опрошенных. В тройку также вошли «Площадь революции» и «Новослободская».