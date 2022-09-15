Больше девяти тысяч новых заболевших COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки

Больше девяти тысяч новых заболевших коронавирусом выявили в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Москве заболели коронавирусом ещё 9 079 человек. Общее число заразившихся вирусом за всё время пандемии составило в столице 3 125 303 жителя. Данные предоставлены оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

324 москвича пришлось госпитализировать с подтверждённым COVID-19 в среду, 14 сентября. При этом эксперты подтвердили ещё 29 смертей от болезни - коронавирус унёс уже 45 610 жизней жителей Москвы. В то же время выздороветь за минувшие сутки удалось 6 356 людям. Полный курс лечения в столице прошли уже 2 895 084 человека.

Москва и Московская область по-прежнему находятся в "красной зоне" заражаемости коронавирусной инфекцией.

Ранее KP.RU сообщал о том, что инфекционист Малышев предрёк жителям столицы новую волну коронавируса. Её пик ожидается в конце ноября - начале декабря 2022 года, сейчас же наблюдается своеобразное плато заражаемости.