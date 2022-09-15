Детская поликлиника на 320 посещений в смену откроется в Войковском районе Москвы

В Войковском районе откроется детская поликлиника на 320 посещений. Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Войковском районе Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию детской поликлиники на 320 посещений в смену. Медицинское учреждение, расположенное по адресу: Головинское шоссе, дом 6а, проектировано в соответствии с новым московским стандартом, сообщается на сайте столичной мэрии.

В новое здание площадью в 5,3 тысячи «квадратов» переедет филиал детской поликлиники №133, который ранее находился на первом этаже жилого дома. Медучреждение ввели за счет городского бюджета на месте снесенного старого детского сада.

На первом этаже поликлиники находится фильтр-бокс для разделения потоков пациентов, просторные холлы, зоны для дежурных врачей и врачей-специалистов. Здесь также оборудовали отделения функциональной и лучевой диагностики, вакцинопрофилактики.

На всех этапах работы объект здравоохранения проверяли сотрудники Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

В Москве продолжают реализовывать программу строительства медицинских учреждений: до конца 2025 года в городе откроют еще 30 новых больниц и поликлиник.

Ранее KP.RU сообщал, что для жителей Южного Медведково построили детскую поликлинику. Она также рассчитана на 320 посещений. Площадь здания на Полярной улице составляет более 8 тысяч квадратных метров.