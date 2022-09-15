Инспекторы ДПС в Москве задержали водителя с 30 свертками мефедрона

В центре Москвы сотрудники ДПС задержали наркосбытчика с мефедроном Фото: МВД Медиа

В Москве на Смоленском бульваре сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили водителя для проверки документов и обнаружили у него 30 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое средство – мефедрон, сообщает ГУ МВД России по столице.

Полицейские на месте происшествия задержали подозреваемого, это 29-летний житель Москвы. Общая масса изъятого наркотика составила 28,3 грамма. При этом в ходе обысков по месту проживания задержанного также нашли еще 260,2 грамма мефедрона. По словам злоумышленника, он намеревался продать запрещенное вещество.

В отношении москвича возбуждены уголовные дела по ч.3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч.4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Фигурант находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что полиция задержала подозреваемых в сбыте 2,5 кг наркотиков в Луховицах. Автомобиль с двумя молодыми людьми остановили для проверки документов, при осмотре в салоне обнаружили 1400 свертков с запрещенным веществом.