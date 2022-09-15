Ветеринар Шеляков допустил возможность выздоровления белого медведя с Диксона

Фото: телеграм-канал Светланы Акуловой

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков оценил вероятность того, что белый медведь с Диксона пойдёт на поправку. По мнению специалиста, шансы на выздоровление есть, и реабилитация действительно может помочь. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Помимо реабилитации, медведю потребуются регулярные процедуры, которые будут поддерживать подвижность его повреждённых конечностей. Однако основной упор придётся делать на реабилитацию, и в случае с медведем речь идёт о плавании и физиотерапии, обеспечить которые будет не просто из-за размеров и дикости зверя.

Из-за того, что задние конечности не двигаются, медведю необходим ежедневный уход, иначе есть риск возникновения пролежней и "забитых" лёгких. Как правило, не имеющие возможности двигаться животные быстро умирают из-за стремительно развивающейся пневмонии. Однако Шеляков призывает не отчаиваться, и верить в профессионализм специалистов, обеспечивающих уход и лечение мишки.

- О шансах на выздоровление медведя пока говорить сложно. Все зависит от его иммунитета и множества других факторов. Но шансы, безусловно, есть. Порой в жизни происходит чудо. Может, и с белым медведем с Диксона произойдет чудо, и он твердо встанет на все свои четыре лапы, - заключил Шеляков.

Ветврач также отметил, что принимать решение об усыплении медведя будут лишь в случае решения коллегии экспертов, и при условии, что продолжение существования причиняет животному страдания.

Ранее KP.RU сообщал о том, что гендиректор "Московского зоопарка" Светлана Акулова опубликовала результаты томографии, показавшие неутешительные повреждения и проблемы со здоровьем у медведя с Диксона.