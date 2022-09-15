Московский зоопарк с 16 сентября перейдет на осенний режим и будет закрываться на час раньше

С 16 сентября Московский зоопарк будет закрываться в 19:00 Фото: Иван МАКЕЕВ

С 16 сентября Московский зоопарк, расположенный на Большой Грузинской улице, меняет режим работы в связи с сокращением светового дня. Он будет закрываться на час раньше, сообщили в Телеграм-канале зоосада.

Уточняется, что зоопарк теперь будет работать с 09:00 до 19:00, при этом посетители смогут зайти на территорию зоопарка до 18:00. Напомним, в настоящее время учреждение открывается в 09:00 и закрывается в 20:00.

Ранее KP.RU сообщал, что Московский зоопарк с 15 сентября начинает прием урожая для животных. Посетители в качестве подарков могут принести тыкву, кукурузные початки, кабачки, желуди, подсолнухи, дубовые листья. Ими украсят вольеры и угостят обитатей зоопарка. Специалисты не будут принимать только яблоки. «Тыквенно-кукурузная фиеста» продлится в зоосаде до конца ноября.