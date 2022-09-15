Собянин: На площадке «Алабушево» «Технополиса «Москва» уже работает 30 компаний

В полную силу производственная площадка «Алабушево» начнет действовать в 2023 году. Фото: М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В Зеленограде создается крупный фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Уже сейчас в нем работают 30 компаний. В полную силу производственная площадка «Алабушево» начнет действовать в 2023 году, сообщил мэр Сергей Собянин. Глава города 15 сентября посетил фармацевтическую компанию «Биокад» и осмотрел стройплощадки производственных корпусов фармкомпаний «Р-Опра» и «Брайт Вэй Индастриз».

«Здесь, в «Алабушево», строится новый современный фармацевтический кластер мирового уровня, с высокой мощностью, производительностью, инновациями. Часть заводов уже работает, и в следующем году все три завода площадью около 100 тысяч квадратных метров будут работать почти в полном объеме», - отметил Сергей Собянин.

Кроме фармацевтического кластера в Зеленограде построят новые технологические заводы, выпускающие продукцию в сфере микроэлектроники, медицинской промышленности, безопасности и другое. Площадь будущего поизводства составит более 200 тысяч квадратных метров.

«Так что Зеленоград получит тысячи новых современных рабочих мест. Я благодарю инвесторов, которые здесь работают и выполняют свои обязательства», - подчеркнул мэр Москвы.

«Технополис «Москва» внесет значительный вклад в экономику столицы, уверены эксперты. По словам независимого экономиста Андрея Бархоты, предприятия, создающиеся на площадке особой экономической зоны, получают целый ряд преференций. Это позволит компаниям стабильно развивать производство.

«На примере площадки "Алабушево" это проявляется в разных аспектах. Во-первых, нулевая ставка косвенных налогов и таможенных пошлин позволяет значительно снизить себестоимость готовой продукции, что укрепляет ее конкурентоспособность и облегчает импортозамещение, - отметил Андрей Бархота. - Во-вторых, льготная ставка по налогу на прибыль позволяет спокойно пройти периоды временного снижения рентабельности без угрозы серьёзных кассовых разрывов. В-третьих, возможность условно бесплатного выкупа земли под производство даёт возможность снизить переменные издержки и сосредоточиться на производственном цикле, находясь при этом в непосредственной близости от Московской агломерации, а значит от центра логистики и деловой активности».

У генерального директора АО «Группа Компаний Электронинвест» Емельяна Полянского также нет сомнений в том, что «Технополис «Москва» обеспечивает предприятиям, работающим на его площадке, значительные преимущества. «Алабушево» предоставляет отличные возможности для промышленной кооперации и продвижения продукции на рынке.

«Удобная инфраструктура, отличные дороги, комфортное транспортное сообщение, надежные инженерные коммуникации, которыми пользуется наше предприятие. Территория надежно охраняется, это позволяет сосредоточится на работе», рассказал Емельян Полянский.

Завод «Биокад», который посетил Сергей Собянин, открылся в 2020 году. Предприятие офсетному контракту с московским правительством. По условиям договора компания построила высокотехнологичный фармацевтический комплекс, вложив в него 5,4 млрд. рублей. Столичные власти, в свою очередь, взяли на себя обязательство о ежегодных закупках выпускаемой продукции для больниц города.