Юбилейная ярмарка современного искусства Cosmoscow открывается в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве открывается юбилейная Х Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Свои стенды представили 72 галереи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Выставка открывается в четверг 15 сентября в Гостином дворе в столице и продлится до 17 сентября.

Из 72 участников 11 прибыли из регионов. В их числе культурные институции из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калуги, Екатеринбурга, Владивостока. Некоторые галереи представят работы зарубежных художников. Также 10 стендов представят местные творцы под брендом Created in Moscow.

Участники Cosmoscow представят свежие идеи, тренды и практики современного искусства. Для художников участие в ярмарке бесплатное.

В десятом сезоне Cosmoscow галерея предоставляют большие стенды, на которых можно разместить полноценные экспозиции. Площадь расширили с одного до 20 квадратных метров на одну галерею. Это позволит презентовать больше работ и потенциально повысить продажи, считают в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Отмечается, что совокупная выручка продаж на стендах Created in Moscow в 2020 году составила 2,1 млн рублей, в 2021-м эта сумма выросла до 24,3 млн.

Как писал KP.RU, ранее Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2022 года в области литературы и искусства.