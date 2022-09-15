Тематический поезд к 100-летию Роспотребнадзора запустили в метро Москвы

Фото: Дептранс Москвы

В честь столетнего юбилея Роспотребнадзора в Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвящённый сотому дню рождения ведомства. В нём пассажиры смогут больше узнать об истории, функциях и важности Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Москвы.

Тематический поезд будет курсировать по Сокольнической линии с 15 сентября по 1 ноября. Его стилизовали в красно-жёлтые цвета, а внутри украсили портретами сотрудников и деятелей Роспотребнадзора, информационными стендами, плакатами времён СССР и другой атрибутикой.

В вагонах этого поезда пассажиры смогут познакомиться с деятельностью ведомства, узнать о его истории и почитать о достижениях Роспотребнадзора, а также о самых выдающихся его сотрудниках. Тут же москвичам расскажут о правилах гигиены и сохранения своего здоровья. Предполагается, что за время работы поезда на нём проедут около 800 тыс. человек.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, по Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили тематический поезд с пейзажами и видами российской природы.