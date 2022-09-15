Большую Лубянку в Москве временно перекрыли Фото: Департамент транспорта Москвы

Водителей Москвы предупреждают о перекрытии движения прямо сейчас, на улице Большая Лубянка, 2. Всех автовладельцев просят заранее подбирать пути объезда этого участка, пока что проехать там нельзя. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Причины происходящего не уточняются, однако в то же время в социальных сетях начали публиковать видеозаписи, с сообщениями о том, что Кузнецкий мост сейчас перекрыт из-за подозрительного предмета, а улица оцеплена. В пресс-службе ГУ МВД по Москве корреспонденту «Комсомольской правды» эту информацию не подтвердили.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве закрывали и оцепляли станцию метро "Владыкино", из-за случайно разбитой одним из пассажиров банки с токсичным веществом, бромом. Чтобы снова запустить движение поездов и пустить внутрь пассажиров, пришлось ждать специалистов для устранения утечки и промывки места разлива брома.