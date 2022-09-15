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Общество15 сентября 2022 16:42

Ввод станции Крюково МЦД-3 откроет для Зеленограда новый транспортный узел

В Зеленограде сейчас строится полноценный вокзальный комплекс, который включает в себя новые платформы, конкорсы, лифты
Сергей КУДРИН
Ввод станции Крюково откроет для Зеленограда новый транспортный узел

Ввод станции Крюково откроет для Зеленограда новый транспортный узел

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После того, как станция Крюково будущей МЦД-3 будет введена в эксплуатацию, в Зеленограде появится новый вокзальный комплекс, за счёт которого удастся значительно снизить стоимость проездных билетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

Как отметили в городской администрации, в Зеленограде сейчас строится полноценный вокзальный комплекс, который включает в себя новые платформы, конкорсы, лифты, эскалаторы и многое другое. Технологически этот объект - часть МЦД-3, наземного метро, ветка которого будет довозить пассажиров до Зеленограда.

Ввод Крюково в эксплуатацию принесёт горожанам ряд бонусов. Так, по мнению чиновников, частота движения поездов, при наличии нового вокзального комплекса, увеличится в четыре раза в обычное время и в 1,5 раза в час пик. При этом стоимость проездных билетов должна снизиться вдвое.

Вместе с Крюково будет реконструирована и привокзальная площадь Зеленограда. Завершить работы планируют в августе 2023 года. Реконструкция станции ведётся с 2021 года.

Ранее KP.RU рассказывал о том, какие станции войдут в состав МЦД-3, а какие станут новыми ТПУ для МЦД-4.