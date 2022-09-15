Гигантские тыквы весом до полутонны можно будет увидеть на выставке в Москве

В Москве пройдёт выставка гигантских тыкв Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В Москве, во время традиционного осеннего фестиваля, пройдёт выставка "Аптекарский огород", на которой жители столицы смогут увидеть 12 гигантских тыкв, выращенных в разных уголках России. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на главного садовника выставки Антона Дубенюка.

Выставка с гигантскими тыквами откроется для посещения 17 сентября. На ней гостям покажут 12 огромных тыкв, вес некоторых из которых превышает полтонны. Так, тыква-рекордсмен этого года весит аж 547 килограммов, а её чуть более стройная сестрица - 531 килограмм.

Помимо тыкв, на выставке можно будет полюбоваться богатым разнообразием осенних цветов, таких как верески, хризантемы и другие. При этом Дубенюк подчеркнул, что и сама выставка, и фестиваль в целом раскрываются лучше всего перед гостями в первые две недели, поэтому откладывать посещение он не советует.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ подключили AR-технологию, позволяющую бесплатно пользоваться аудиогидом с элементами дополненной реальности.