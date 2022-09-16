Ефимов: Благодаря офсетному контракту город получил более полумиллиона упаковок лекарств московского производства

Благодаря офсетному контракту город получил более полумиллиона упаковок лекарств московского производства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первым предприятием, заключившим офсетный контракт с Москвой, стала биотехнологическая компания «Биокад». С 2017 года, когда был оформлен договор, производитель обязался обеспечивать город лекарствами. С их помощью лечат социально важные болезни. Например, компания поставляет средства для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, этот офсетный контракт действует в течение почти семи лет с момента подписания. По нему производитель вложил в проект 5,4 миллиарда рублей.

«Первую продукцию по контракту столица получила в прошлом году – около 290 тысяч упаковок препаратов, а за шесть месяцев текущего года – еще более 250 тысяч», – отметил заммэра.

В рамках офсета «Биокад» построил комплекс фармацевтического производства «ПК-137» на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» «Алабушево» в Зеленограде. Ранее ее осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. В этом комплексе сейчас трудится более 170 человек. Его общая площадь - 43 тысячи квадратных метров.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, в цехах по выпуску лекарств действует система контроля качества, отвечающая международным стандартам.

«Комплекс зданий оснащен высокотехнологичным производственным оборудованием, - добавил глава ведомства. - Там применены передовые инженерные решения, повышающие инвестиционную и операционную эффективность объекта».

На площадке, кроме собственно производства, разместились также химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории.