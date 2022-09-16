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Экономика16 сентября 2022 4:15

Ефимов: Благодаря офсетному контракту город получил более полумиллиона упаковок лекарств московского производства

Для выпуска препаратов применяются передовые инженерные решения
Иван ЛУКИН
Благодаря офсетному контракту город получил более полумиллиона упаковок лекарств московского производства

Благодаря офсетному контракту город получил более полумиллиона упаковок лекарств московского производства

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первым предприятием, заключившим офсетный контракт с Москвой, стала биотехнологическая компания «Биокад». С 2017 года, когда был оформлен договор, производитель обязался обеспечивать город лекарствами. С их помощью лечат социально важные болезни. Например, компания поставляет средства для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, этот офсетный контракт действует в течение почти семи лет с момента подписания. По нему производитель вложил в проект 5,4 миллиарда рублей.

«Первую продукцию по контракту столица получила в прошлом году – около 290 тысяч упаковок препаратов, а за шесть месяцев текущего года – еще более 250 тысяч», – отметил заммэра.

В рамках офсета «Биокад» построил комплекс фармацевтического производства «ПК-137» на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» «Алабушево» в Зеленограде. Ранее ее осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. В этом комплексе сейчас трудится более 170 человек. Его общая площадь - 43 тысячи квадратных метров.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, в цехах по выпуску лекарств действует система контроля качества, отвечающая международным стандартам.

«Комплекс зданий оснащен высокотехнологичным производственным оборудованием, - добавил глава ведомства. - Там применены передовые инженерные решения, повышающие инвестиционную и операционную эффективность объекта».

На площадке, кроме собственно производства, разместились также химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории.