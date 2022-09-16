На внешней стороне 65-го км МКАД затрудненно движение из-за аварии с опрокинувшимся автомобилем

Из-за аварии оказался перекрыт крайний правый ряд Фото: Департамент транспорта Москвы

На 65-м километре МКАД около 7:20 опрокинулся автомобиль, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса. Авария на внешней стороне Кольцевой недалеко от станции метро «Строгино» произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и врезался в отбойник.

Из-за происшествия оказался перекрыт крайний правый ряд, остальные пять полос из шести свободны. Тем не менее Дептранс уточняет, что движение на участке осложнено, и рекомендует пока объезжать это место.

По состоянию на 8:24 движение на отрезке МКАД восстановлено в полном объеме.

Последствия аварии продолжают устранять сотрудники оперативных служб Москвы. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

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