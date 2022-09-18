Ефимов: В Москве растет производство мясной продукции

Вареные и копчёные колбасы, сосиски, мясные снеки и полуфабрикаты - все это и многое другое выпускают московские производители. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вареные и копчёные колбасы, сосиски, мясные снеки и полуфабрикаты - все это и многое другое выпускают московские производители. Сегодня в городе их около тридцати из более чем 200 компаний, создающих продукты питания. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столичная мясная отрасль наращивает выпуск необходимых жителям товаров.

«За семь месяцев этого года они выпустили на 13 процентов больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил заммэра. - Объем отгрузки при этом вырос на 10,2 процента и превысил 69 миллиардов рублей».

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, городские компании постоянно расширяют производственные линии и рынки сбыта, а также увеличивают экспортный потенциал.

«С начала года предприятия города изготовили свыше 73,8 тысячи тонн копченых колбасных изделий, более 86,8 тысячи тонн вареных колбас и 56,6 тысячи тонн мясных полуфабрикатов», - добавил глава ведомства.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Развитие производства в Москве продолжается благодаря активной помощи города столичному бизнесу. Компании могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки - субсидиями, льготными займами, получением специальных статусов.

При этом им доступны и антикризисные инструменты. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки для оформления льготных инвестиционных займов. В июле ставка по ним уменьшилась с 9 до 3 процентов. При этом максимальная сумма кредита выросла с 1 до 3 миллиардов рублей. Эти деньги предприятие может потратить на покупку оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности и на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры в столице.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявления по адресу: Москва, ул. Неглинная, д. 15, стр. 1, комн. 6-15. Подробности также на сайте Фонда или по телефону (495) 777-26-96.