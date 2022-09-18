В центре Москвы 18 сентября 2022 ода ограничат движение из-за «Московского марафона»

В столице 18 сентября перекроют улицы и набережные из-за проведения "Московского марафона" Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве18 сентября в центре и на набережных временно перекроют движение из-за проведения «Московского марафона». Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок в районе перекрытий, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, с 07:00 до окончания спортивного мероприятия придется объезжать улицы Лужники, Тестовскую и Мантулинскую. Кроме того, движение ограничат на Смоленской, Краснопресненской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой набережных.

Также с 07:30 до окончания марафона нельзя будет проехать по улицам Красная Пресня, 1905 года, Крымский Вал, Смоленская и Новинском, Смоленском и Зубовском бульварах. С 08:00 закроют проезд на Раушской набережной, на улицах Большая Ордынка, Балчуг, Коровий Вал, а также на Садовническом проезде, Фрунзенской набережной и Малом Москворецком мосту.

С 08:15 перекроют участки Бульварного кольца от Большого Устьинского моста и до Тверского бульвара, а с 08:45 движение ограничат на Тверской, Воздвиженке, Моховой, а также в Театральном и Китайгородских проездах и на Старой и Новой площади.

Кроме того, с 09:05 будет закрыт проезд от Васильевского спуска до Саринского проезда, а с 09:15 – от Кремлевской набережной до Крымского моста. В районе перекрытий нельзя будет парковаться с 00:01 18 сентября.

Ранее KP.RU сообщал, что в Серпухове 17 сентября перекрывали десять улиц из-за пробега, посвященного 683-й годовщине основания города.