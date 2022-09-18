В аэропорту «Внуково» из-за сильного тумана задержали и отменили более 20 рейсов

Во «Внуково» из-за тумана задержали и отменили более 20 рейсов Фото: Алина НИЗАМОВА

В Международном аэропорту «Внуково» из-за сильного тумана задержали и отменили более 20 авиарейсов, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. По информации Telegram-канала «Моя Москва» из-за погодных условий нескольким самолетам не разрешили приземлиться во «Внуково», лайнеры перенаправили в «Шереметьево».

На утро 18 сентября во «Внуково» задержали уже сеть рейсов, следует из «Яндекс Расписание». Кроме того, девять рейсов задержали и в аэропорту «Домодедово», еще один отменили. Пассажиры трех рейсов также не могут улететь из аэропорта «Шереметьево», один самолет отменили. При этом аэропорт «Жуковский» работает штатно.

Ранее KP.RU сообщал, что «желтый» уровень опасности из-за тумана, грозы и урагана объявлен в Москве на 18 сентября. Предупреждение будет действовать до 19 сентября. По прогнозам Гидрометцентра России воскресенье в городе ожидается сильный дождь, местами гроза. Воздух прогреется до +14…+16 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.