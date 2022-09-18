Более 8 тонн бананов и 3,2 тонн апельсинов подготовили для участников «Московского марафона» 18 сентября Фото: pixabay.com

Организаторы «Московского марафона» заготовили для участников спортивного мероприятия более 8 тонн бананов и 3,2 тонны апельсинов, сообщает ТАСС.

Уточняется, что на дистанции марафона расположено 11 пунктов питания и освежения. Для участников забега подготовили 80,1 литров обычной и сладкой воды, 14 литров гелей и 5,5 литров изотоника.

Участники марафона побегут от Малой спортивной арены через набережные Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Театральному проезду, Тверской улице, а также у стен Кремля. Бегуны финишируют на Фестивальной площади в Лужниках. Пройдут как женские и мужеские забеги на 10 километров, а также корпоративная эстафета.

Лидерам забега вручат кубки, медали, а также пожарят ценные призы от партнеров и денежные вознаграждения.

Ранее KP.RU сообщал, что в центре Москвы 18 сентября 2022 ода ограничат движение из-за «Московского марафона». В частности, Лужники, Тверскую, Моховую, Большую Ордынку, а также несколько набережных. Кроме того, на этих участках нельзя будет парковаться.