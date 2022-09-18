Один человек пострадал при пожаре на улице Демьяна Бедного в Москве

В Москве на улице Демьяна Бедного загорелась квартира на шестом этаже Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве на улице Демьяна Бедного загорелась квартира на шестом этаже. Огонь вышел на балкон и перекинулся на этаж выше. В результате пожара пострадал один человек, сообщает источник KP.RU.

На представленных кадрах видно, что из квартиры валит густой дым. На месте происшествия работают оперативные службы города.

В настоящий момент пожарные локализовали возгорание, площадь пожара не уточняется. Из горящей квартиры спасатели эвакуировали одного человека, в тяжелом состоянии его госпитализировали в медицинское учреждение. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

Ранее KP.RU сообщал, что в подмосковном Подольске произошел пожар на складе самокатов и велосипедов. Площадь возгорания составила порядка 800 квадратных метров. Огонь локализовали в течение часа. Информации о пострадавших не поступало.