Лихача на каршеринге задержали полицейские после погони на Кремлевской набережной в Москве

Лихача задержали силами нескольких экипажей ДПС Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве утром на Кремлевской набережной сотрудники правоохранительных органов задержали лихача на каршеринге. После этого нарушителя доставили в отделение полиции по району Арбат, сообщили KP.RU в ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что водитель прокатного автомобиля не выполнял требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке. Мужчину задержали силами нескольких экипажей ДПС. О пострадавших не сообщается. Все детали случившегося устанавливаются.

В социальных сетях сообщали, что инспекторам ДПС пришлось со стрельбой останавливать лихача. В столичном главке МВД эту информацию не подтвердили.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве задержали водителя, протаранившего восемь автомобилей каршеринга. 34-летний мужчина врезался в несколько машин, а после въехал в забор. Нарушителя пытались остановить местные жители, но он ника не реагировал на их просьбы и продолжал движение.