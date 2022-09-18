В Таганском и Ясневе временно изменится схема движения транспорта

На некоторых улицах в ЦАО и ЮЗАО ограничат движение транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Схема движения транспорта временно изменится в двух районах Москвы – Таганском и Ясневе. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, с 20 сентября по 5 декабря из-за инженерных работ движение ограничат на Севастопольском проспекте на участке от дома 85 до дома 85, строения 1. Будут работать две полосы в разных направлениях.

Кроме того, 23 и 26 сентября в период с 07:00 до 22:00 перекроют участок Крутицкой улицы в районе дома 9, строения 1. Ограничения связаны с проведением киносъемок. Пропускать будут только спецтранспорт и местных жителей. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

Ранее KP.RU сообщал, что в центре и на набережных Москвы 18 сентября 2022 года ограничат движение из-за «Московского марафона». До окончания спортивного мероприятия на участках нельзя будет парковаться.