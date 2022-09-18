Победителями «Московского марафона» стали Искандер Ядгаров и Марина Ковалева Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Победителями «Московского марафона», который проходил в столице 18 сентября, стали Искандер Ядгаров и Марина Ковалева, сообщает РИА Спорт.

Уточняется, что 31-летний Искандер Ядгаров преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 14 минут 37 секунд. Второе место занял Степан Киселев - он пробежал за 2 часа 14 минут 48 секунд. Третьим финишировал Илдар Миншин, его время – 2 часа 14 минут 58 секунд.

Среди женщин победительницей забега стала Марина Ковалева, она преодолела дистанцию за 2 часа 29 минут 8 секунд. Второй стала Людмила Лебедева, которая пробежала за 2 часа 31 минуту и 49 секунд. На третьем месте расположилась Алина Прокопьева с результатом 2 часа 31 минута 51 секунда.

Ранее KP.RU сообщал, что участники марафона стартовали от Малой спортивной арены. Они пробежали через набережные Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, у стен Кремля, а финишировали на Фестивальной площади в Лужниках. Для спортсменов и любителей подготовили более 8 тонн бананов и 3,2 тонны апельсинов. На дистанции работали 11 пунктов питания и освежения.