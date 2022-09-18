На Соколе в Москве эвакуировали людей из-за пожара в пристройке жилого дома

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

В Москве, в районе Сокол, на улице Панфилова, 12, вспыхнула пристройка жилого дома. Загорелась обшивка стен, мебель и кровля, о чём сообщили в службу 112 местные жители. О ликвидации пожара рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Внутри пристройки огонь распространился на 10 квадратных метров, но с крыши пламя успело перекинуться дальше, и площадь возгорания вне помещения достигла 30 квадратных метров. О пожаре сообщили в 04:47, а в 05:59 огонь был полностью ликвидирован.

На борьбу с огнём прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, а также расчёт АСО №2 столичного пожарно-спасательного центра. Потушить огонь удалось при помощи четырёх водяных стволов.

Также сообщается о том, что из жилого дома пришлось эвакуировать людей, но к счастью, информации о пострадавших в ведомство не поступало.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, на улице Демьяна Бедного, в многоэтажке вспыхнула одна из квартир. Известно об одном пострадавшем.