В аварии на СВХ в Москве пострадали 6 детей, после того как BMW влетел в стоячий автомобиль

Фото: скриншот из видео с места происшествия

На Северо-Восточной хорде, в районе Лосиноостровской улицы в Москве, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Столкновение засняли камеры видеонаблюдения, о чём сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Как видно по записи, на центральной полосе остановился автомобиль Ford, включив аварийные сигналы. Спустя некоторое время в него на большой скорости, сзади, врезается чёрная BMW.

KP.RU стало известно о том, что в этой аварии пострадали семь человек, шесть из которых - дети. По предварительной информации люди оказались заблокированы в автомобиле, но к приезду экстренных служб свидетели и не заблокированные участники ДТП смыли бензин с дороги и отключили аккумуляторы. Деблокация оказалась не нужна.

Пострадавших детей доставили в больницу Святого Владимира.

Ранее KP.RU сообщал о том, как на МКАД в Москве водитель легковушки не справился с управлением и врезался в отбойник, из-за чего автомобиль перевернулся набок и заблокировал одну полосу движения.