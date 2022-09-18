Собянин рассказал о скором завершении строительства Солнцевской линии метро

троительство Солнцевской линии метро близится к завершению Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин в программе «Неделя в городе» на канале «Россия 1» рассказал о завершении строительства Солнцевской линии метро. Он напомнил, что эта ветка протянется за МКАД, сообщается на сайте столичной мэрии.

Градоначальник отметил, что при строительстве новых станций подземки перед специалистами стояла непростая задача: возвести метро под Москвой-рекой.

«Когда мы дошли до станции «Новопеределкино», в Солнцеве был целый праздник. Сейчас последний этап — это 30-километровый радиус, который будет дальше всего от МКАД», — добавил Собянин.

Напомним, продлить Солнцевскую линию от станции «Рассказовка» до аэропорта решили в 2017 году. В октябре 2019 года началось строительство участка длиной в 4,9 километров. В его состав входят две остановки подземки «Пыхтино» и «Внуково». Уже в марте 2022 года рабочие завершили проходку тоннелей. Сейчас идет строительство Ликовского (Пыхтинского) метромоста, объект готов на 83%.

Кроме того, на станции «Внуково» устанавливают основные конструкции и строятся инженерные коммуникации. Внуково станет первым аэропортом с собственной станцией метро. После продления Солнцевской линии улучшится транспортная доступность 350 тысяч жителей. Также новые станции разгрузят автомагистрали.

Ранее KP.RU сообщал, что добраться до аэропорта Внуково на метро можно будет уже осенью 2023 года.