Мужчина сделал предложение своей девушке на финише дистанции «Московского марафона»

Мужчина сделал предложение возлюбленной на финише дистанции «Московского марафона»

В столице, 18 сентябре, на финише фестиваля «Московский марафон» мужчина сделал своей возлюбленной предложение. Девушка сказала: «Да!». В этот момент ведущий и все собравшиеся поздравляли будущих молодоженов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Участница спортивного мероприятия пробежала 42 километра 195 метров, на финише ее ждал молодой человек с кольцом. Мужчина встал на одно колено и предложил выйти за него замуж. Счастливые влюбленные обнялись и поцеловались, организаторы «Московского марафона» подарили девушке цветы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 18 сентября состоялся забег. Участники «Московского марафона» пробежали от Малой спортивной арены, через набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольца, Крымский мост и финишировали в Лужниках. Победителями мероприятия стали Искандер Ядгаров и Марина Ковалева. Молодой человек преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут 37 секунд, а девушка – за 2 часа 29 минут 8 секунд.