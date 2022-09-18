Московский дворец молодёжи первым в столице получил статус креативного кластера

Фото: Лондкевич Евгения

Московский дворец молодёжи получил статус креативного кластера, что стало первым прецедентом в столице. Такие кластеры создаются для того, чтобы объединять художников, музыкантов, дизайнеров и других людей искусства. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.

Творческие люди столицы будут собираться на территории кластера, чтобы создавать совместные проекты, общаться, делиться опытом и формировать собственное сообщество. Для этого в Московском дворце молодёжи будут создаваться комфортные условия, включающие в себя помещения и необходимое для креатива оборудование.

Власти города рассчитывают на то, что кластер МДМ подарит Москве новое творческое пространство, которое пойдёт на пользу как людям искусства, так и горожанам.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве организовали бизнес-встречу молодых предпринимателей столицы, в рамках которой заключались новые сделки и обсуждались перспективные проекты.