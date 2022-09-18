Проезжую часть на СВХ в Москве освободили после аварии с пострадавшими детьми

Фото: Прокуратура Москвы

Северо-Восточная хорда, в районе улицы Лосиноостровской, была освобождена для движения после случившейся сегодня, 18 сентября, аварии. О возобновлении движения сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Также в ведомстве сообщили, что выяснение обстоятельств происшествия находится на контроле столичной прокуратуры. Уже установлено, что ДТП произошло из-за несоблюдения водителем BMW дистанции.

Ранее KP.RU сообщал о деталях происшествия на СВХ в Москве. Известно, что автомобиль Ford остановился на центральной полосе, включив аварийные сигналы, но вскоре сзади в него, на большой скорости, влетела чёрная BMW. Как заявил водитель иномарки, он не заметил стоящий посреди дороги автомобиль с "аварийкой".

В остановившейся машине оказались заблокированы семь человек, из которых шестеро - дети в возрасте от 6 до 13 лет. Все они пострадали, ребят госпитализировали в больницу Святого Владимира. Происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения на Северо-Восточной хорде.