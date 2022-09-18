Повредившую ногу Елену Летучую носили на руках на открытии бутика в Москве Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Елена Летучая, недавно травмировавшая ногу, побывала на открытии одного из бутиков в Москве. Чтобы звезде не приходилось напрягаться, сотрудники носили её на руках в моменты, когда нужно было спускаться по лестницам. Об этом пишет teleprogramma.pro.

В сентября 2022 года Летучая повредила ногу, из-за чего ей приходится передвигаться при помощи костылей. Тем не менее, работу это не отменяет, и 43-летняя телеведущая недавно побывала на открытии элитного бутика в Москве, где сотрудники носили её на руках, чтобы пострадавшая звезда не упала с лестниц.

Процесс "переноски" Летучей попал на видео, где двое мужчин в костюмах помогают телеведущей спускаться по ступенькам. Сама звезда прокомментировала это следующим образом:

- К вопросу, что такое люкс-сервис… Сумочка здесь, костыли здесь, шампанское идет за мной, - говорит Летучая.

Ранее KP.RU сообщал о том, что балерина Анастасия Волочкова простудилась, и вынуждена готовиться к выступлению борясь с сильной слабостью.