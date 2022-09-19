Сергунина: Летний турпоток в Москву увеличился на 20 процентов

Летом в Москве побывали 6,2 миллиона туристов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги летнего туристического сезона 2022 года. На этот раз столицу посетили на миллион гостей больше, чем летом прошлого года. Рост составил около 20 процентов.

«Летом в Москве побывали 6,2 миллиона туристов. Причем 90 процентов из них — наши соотечественники. Внутренний турпоток достиг 5,6 миллиона человек. В общей сложности гости столицы потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 миллиарда рублей. В бюджетную систему города благодаря этому поступило 35,5 миллиарда рублей в виде налогов», — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, внутренний турпоток вырос на 22 процента по сравнению с теми же месяцами годом ранее. Этим летом среди россиян чаще всего выбирали Москву для отдыха жители: Центрального федерального округа — Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской областей; Приволжского федерального округа — Нижегородской, Саратовской областей, Республики Татарстан; Санкт-Петербурга; Краснодарского края; Ростовской области.

Также стало больше гостей из ближнего зарубежья. С июня по август включительно на отдых в Москву приехали около 440 тысяч жителей соседних стран — рост составил 25 процентов.

Еще одна особенность прошедшего лета — столицу стали чаще посещать туристы старшего возраста, предпочитающие останавливаться в отелях. Московские гостиницы принимали их в среднем около 30 тысяч раз в месяц, что на 50 процентов больше, чем в 2021 году. Этому способствовала программа правительства Москвы по поддержке туроператоров, которые организуют поездки для путешественников старше 55 лет.

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