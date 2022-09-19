Где в Москве жилье в новостройках подешевело больше всего

Средняя стоимость квадратного метра жилья в столичной новостройке в августе составила 285 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цены на квадратные метры в новостройках Москвы с каждым месяцем растут все медленнее, в результате в августе средняя стоимость квадратного метра составила 285 тысяч рублей, что всего на 5,2% больше, чем в начале 2022 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на генерального директора «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталию Кузнецову.

Во многих районах наблюдается снижение стоимости жилья на первичном рынке недвижимости. В августе доля таких районов от общего числа составила 40%. В 35% районов Москвы цена поднялась незначительно - не более 2%. И только в 25% районов цены выросли на 2,2% - 8,8%.

В топ-5 районов Москвы с наиболее подешевевшим в августе жильем попали районы Южного, Северо-Восточного и Юго-Восточного округов столицы.

Наибольшее снижение продемонстрировали квартиры первичного рынка в районе Москворечье-Сабурово. Тут в августе квадратный метр стоил 318,5 тысячи рублей, тогда как месяцем ранее он обошелся бы в 337,1 тысячи рублей. Снижение составило 18,6 тысячи рублей, или 5,5%. Таким образом, например, однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра обошлась бы дешевле на 781,2 тысячи рублей.

На втором месте - район Отрадное со снижением на 4,2%. Теперь здесь квадратный метр стоит 257,1 тысячи рублей вместо 264,8 тысячи рублей. Это связано с увеличением предложения из-за ввода новых объектов.

Лефортово замыкает тройку районов с максимально подешевешим жильем в новостройках. Спад составил 3,5%, квадратный метр теперь обойдется в 334,4 тысячи рублей.

В Бабушкинском районе цены снизились на похожую величину - 3,1%, новая стоимость составила 302,4 тысячи рублей. Наконец, в Нагатино-Садовниках средняя цена «квадрата» уменьшилась на 2,5% - с 301,1 тысячи рублей до 293,5 тысячи рублей.

Во многих случаях снижение цен оказалось связано не только с ростом предложения из-за новых объектов, но и с изменением структуры предложения - все чаще застройщики предлагают квартиры с увеличенным метражом.

Ранее KP.RU сообщил, что по свежей статистике, сами москвичи предпочитают приобретать недвижимость не в столице. Обычно выбор падает на Подмосковье и еще два региона России.