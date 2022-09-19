Мобильные пункты вакцинации от гриппа начали работать в Москве

Процедура занимает около 15 минут, причем 1-2 минуты уходят на укол, а в остальное время медики наблюдают за состоянием вакцинированного Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице у станций метро, МЦК и Московской железной дороги, а также впервые в ГУМе с 19 сентября открылись мобильные прививочные пункты, в которых любой совершеннолетний москвич может вакцинироваться от гриппа, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Пункт в ГУМе работает каждый день с 10:00 до 21:00. Остальные мобильные пункты вакцинации открыты в будни с 8:00 до 20:00. В выходные их работа начинается в 9:00, а заканчивается в 18:00 в субботу и в 16:00 - в воскресенье.

Прививки делают и в поликлиниках. Там соответствующие кабинеты работают по графику медучреждения, в котором расположены.

- В ближайшее время мы откроем онлайн-запись на прививку в поликлиниках — горожане смогут выбрать подходящий слот и сэкономить свое время, - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что иммунитет вырабатывается в течение двух недель после прививки, поэтому ее лучше делать до начала сезона гриппа, а не в его разгар.

Чтобы получить прививку, нужно предъявить паспорт и полис ОМС. Несовершеннолетние москвичи могут вакцинироваться в поликлинике, школе или детском саду.