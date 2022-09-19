В Московской области коммунальщики перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

Новая рабочая неделя обещает быть дождливой и ветреной. Синоптики предупреждают, что 19 сентября в Москве и Московской области ожидается усиление ветра. Возможны порывы до 17-22 метров в секунду, а местами возможно до 25 м/с.

Возможны также дожди, так что не стоит забывать зонтики. А еще синоптики рекомендуют не выходить на улицу без особой необходимости, избегать маршрутов в близи шатких конструкций.

Из-за повышенного риска, коммунальные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности. Есть угроза обрыва линий электропередач, падения деревьев.

- На круглосуточном дежурстве находятся мобильное оборудование и техника, способные обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг населению при возникновении технологических сбоев на объектах ЖКХ, - сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

На случай ЧС подготовлены мобильные электростанции, 11 единиц насосного оборудования высокой производительности, мобильные котельные.

Синоптики прогнозируют, что в течение дня скорость ветра в Москве ожидается в порывах до 15-20 м/с, на территории Подмосковья - 17-22 м/с, пишет РИАМО.

В одном из дворов на севере Москвы сильным порывом повалило дерево. Кроной задело припаркованный автомобиль, передает "Москва 24". Подробнее: https://www.m24.ru/videos/proisshestviya/19092022/502892?utm_source=CopyBuf