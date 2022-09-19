Рецидивисты чуть не задушили вызванного таксиста в Москве, чтобы завладеть его автомобилем

В Москве двое мужчин вызвали такси и напали на водителя, чтобы угнать автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве двое мужчин вызвали такси и во время поездки напали на водителя. Пассажир с заднего сидения накинул ему на шею веревку и стал душить, а его сообщник, который находился на переднем сиденье, начал избивать таксиста. Мужчине удалось выбраться из салона и убежать, а клиенты уехали на автомобиле. Об этом пишет «МВД Медиа».

Таксист сильно пострадал. С множественными ушибами его госпитализировали. Угнанную иномарку нашли в кювете вблизи от Зеленограда. Подозреваемых задержали. Ими оказались двое ранее судимых граждан 26 и 42 лет.

Как установили следователи, целью злоумышленников был именно автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых на время следствия заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в столице двое бездомных напали на водителя каршеринга. Они, угрожая ножом, заставили выйти его из машины и отдать им деньги и все ценные вещи, а затем сами уехали на арендованном авто.