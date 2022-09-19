На юге Москвы снесли самострой на крыше торгового центра

Нарушение выявили при помощи «умных» технологий Фото: Shutterstock

На помощь столичной Госинспекции по недвижимости сегодня приходят современные ноу-хау - квадрокоптеры, искусственный интеллект, автоматизированные алгоритмы и роботизированная техника. Все чаще нарушения удаётся обнаружить как раз одним из таких способов. К примеру, недавно в Чертаново Северном на юге города оператор квадрокоптера при обследовании района увидел незаконные сооружения на крыше торгового центра. Здание в два этажа находится на Балаклавском проспекте, владение 5А. На нем разместились четыре металлические постройки. Их общая площадь - 72 квадратных метра. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, строения появились без необходимых в таких случаях согласований и разрешений.

«Любая незаконная надстройка на крыше здания создает дополнительную небезопасную нагрузку на конструктив, - напомнил глава ведомства. - Нагрузка должна быть рассчитана, а крыша технологически приспособлена для размещения подобных объектов».

По его словам, сейчас нарушение уже устранили. Стихийные сооружения на крыше разобрали и привели освободившееся место в порядок. Напомним, одной из основных задач Госинспекции по недвижимости за последние годы стала борьба с самостроем. Поиском незаконных зданий, пристроек и других конструкций, инспекторы занимаются с помощью передовых методов и инструментов контроля. При этом, случаи самовольного строительства становятся известны довольно быстро и так же оперативно эти проблемы решаются.