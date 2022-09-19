Названа стоимость самой маленькой и самой огромной квартиры в Москве

Чтобы приобрести квартиру в Москве, потребуется как минимум 2,97 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Площадь самой маленькой квартиры, выставленной на продажу в Москве, по данным на 19 сентября 2022 года, составляет 9 квадратных метров, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию от облачного сервиса для анализа и мониторинга рынка новостроек bnMap.pro.

Предлагают это компактное жилье отнюдь не по минимальной цене - 4,5 млн рублей. Стоимость объясняется близостью к центру столицы - квартира расположена в доме на Миусской улице в Тверском районе Москвы по соседству с улицей Лесной.

Минимальная же цена на рынке вторичной недвижимости - 2,97 млн рублей. За эту сумму можно стать обладателем квартиры площадью 9,2 квадратных метра в доме на улице Вольная в районе Соколиная Гора.

Самая же габаритная квартира на рынке вторички в 87 раз больше самой маленькой и в 467 раз дороже. Ее площадь составляет порядка 780 квадратных метров. Дом, в котором она находится, расположен в Мещанском районе. А стоит такое жилье 2,1 млрд рублей.

Опять же, этот лот не является самым дорогим в столице. Лидером топа самой дорогой жилплощади в столице остается объект стоимостью 4,5 млрд рублей. Это апартаменты площадью 766 "квадратов" в доме на Пречистенской набережной.

Ранее KP.RU сообщил, сколько сейчас в среднем стоит квадратный метр в новостройках, и рассказал, в каких районах жилье в новых домах в августе подешевело сильнее всего.